Красноярцы отправили 36 тонн гуманитарной помощи пострадавшим от наводнения в Иркутской области

СЕГОДНЯ 09:54 2019-07-11T09:54:20+03:00

Изменить размер текста: A A

Несколько грузовиков, а в них 36 тонн гуманитарной помощи отправили из Красноярска в помощь пострадавшим от паводка в Иркутской области. Напомним, «большая вода» подтопила 107 населенных пунктов, десятки домов были буквально унесены стихией, погибли 25 человек.

Чтобы помочь соседям справиться с бедой, у нас объявили сбор предметов первой необходимости. Продукты и вещи люди несли мешками. Сразу же подключились местные производители, с призывом принять участие в акции к ним обратился губернатор Александр Усс. И в четверг, 11 июля, фуры с грузом уже выехали в Тайшет, Нижнеудинск, Тулун.

Самое необходимое.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Что сейчас нужнее всего? – рассказал зампредседателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов. – Продукты длительного хранения, постельные принадлежности: белье, матрасы, подушки. Везем сгущенное молоко, крупы, сахар в Тайшет и Нижнеудинск. В Тулуне есть передвижная мини-пекарня, отправляем туда муку, чтобы у людей был свежий хлеб.

К слову, это не первая колонна. Местные компании уже отправили несколько машин с продуктами, с вещами, питьевой водой.

Груз скоро будет на месте.Фото: Мария ЛЕНЦ

- Поучаствовать может каждый, - отметил Анатолий Цыкалов. – Мы готовы помочь с доставкой. Для того, чтобы принять участие в акции, нужно выходить на МЧС, у спасателей есть определенный перечень того, что сейчас требуется пострадавшим от паводка.

ИСТОЧНИК KP.RU