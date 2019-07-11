СЕГОДНЯ 09:13 2019-07-11T09:13:40+03:00

Фальсификата «молочки» стало в два раза меньше в Красноярском крае. Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярском крае стало в два раза больше настоящей молочной продукции. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора.

За первые шесть месяцев нынешнего года специалисты проверили 3,5 тысячи проб из 790 магазинов. И вот итог: нормам не соответствовали только 4%. А это в три раза меньше, чем в предыдущем году. 1083 пробы исследовали по микробиологическим показателям, забраковали 16%. 380 – по физико-химическим, не соответствуют 11 %. В том числе, фальсификата - 2,6 %. Это вдвое меньше, чем за такой же период 2018 года.

По санитарно-химическим, радиологическим показателям, по содержанию антибиотиков изучили около 300. Все прошли проверку успешно.

И, наконец, изъяли из оборота 128 партий некачественной молочной продукции, то есть 414,49 килограммов. Наложено штрафов на 870 тысяч рублей, возбуждено 32 дела об административных правонарушениях.

Напомним, с 1 июля вступил силу указ о выкладке «молочки» в магазинах. Согласно документу, продукты с заменителем и без заменителя молочного жира должны быть визуально отделены друг от друга. Теперь за этим следит Роспотребнадзор.

ИСТОЧНИК KP.RU