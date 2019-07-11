В Красноярском крае открыто рекордное количество вакансий

СЕГОДНЯ 08:48 2019-07-11T08:48:14+03:00

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Рекордное количество вакансий открыто в Красноярском крае. Об этом рассказали «Комсомолке» в Агентстве труда и занятости. Оказывается, сотни работодателей жалуются на нехватку рабочих рук, дефицит составил 46 тысяч (тогда как еще год назад предложений о работе было меньше почти на 5 тысяч).

Вот тройка отраслей, которой больше всего требуются свежие кадры: строительство, государственное управление и обеспечение военной безопасности, обрабатывающие производства.

К примеру, красноярской компании «Сибагропромстрой» очень нужны инженеры, водители погрузчика, каменщики, машинисты автобетононасоса и автогрейдера. Ремонтно-механическому заводу из Железногорска не хватает операторов станков с программным управлением, токарей-расточников, фрезеровщиков. А «Норильсктрансремонт» примет на работу слесарей по ремонту автомобилей и дорожно-строительных машин. По-прежнему потребность в кадровых ресурсах испытывают сферы государственного управления и обеспечения военной безопасности, МУ МВД России по Красноярскому краю. Здесь требуются дознаватели, следователи, оперативные уполномоченные, полицейский, водители.

Подробнее изучить банк вакансий службы занятости можно здесь, а также в информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий «Работа в России» или обратившись в ближайший центр занятости населения.

ИСТОЧНИК KP.RU