2019-07-11T08:18:15+03:00
Общество

В двух районах Красноярска на сутки отключат холодную воду

Это Центральный и часть Железнодорожного
Ася ЖУКОВА
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В двух районах Красноярска на сутки отключат холодную воду.В двух районах Красноярска на сутки отключат холодную воду.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В двух районах Красноярска – Центральном и части Железнодорожного – планируется отключение холодной воды. Ее подача прекратится в 23 часа в пятницу, 12 июля, информирует пресс-служба «КрасКома». Остановят работу водозабора на острове Посадный. Это необходимо, чтобы проверить сети, подготовить их к зиме.

Ранее сообщалось, что отключение будет продолжаться двое суток. Однако есть вероятность, что специалисты сократят срок вдвое. Если все пойдет по плану, вода вернется в дома жителей районов в субботу, в 23 часа.

Напомним, последнее отключение холодной воды намечено на август. Со второе по четвертое число остановят водозабор на острове Казачий. Воды не будет в Октябрьском и части Железнодорожного районов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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