2019-07-11T07:18:33+03:00
Происшествия

Рухнет в любой момент! В красноярском дворе дети два года качаются на выкорчеванных из земли турниках

И все это на глазах у родителей
Ася ЖУКОВА
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Рухнет в любой момент! В красноярском дворе дети два года качаются на выкорчеванных из земли турниках. Фото: Совет отцов Красноярского края.Рухнет в любой момент! В красноярском дворе дети два года качаются на выкорчеванных из земли турниках. Фото: Совет отцов Красноярского края.
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В Красноярске дети вот уже два года играют в своем дворе на опасной площадке. Об этом сообщили в Совете отцов края. Микрорайон Солнечный, улица 40 лет Победы, дом 12. Здесь из земли выкопаны все турники, качели, горки. Но дети продолжают ими пользоваться. В конце концов, в организацию обратилась одна из жительниц дома.

- Начали вникать, поняли: ситуация на самом деле такая: в этом дворе есть «подпорная стена», пребывавшая в плачевном состоянии, за ремонт которой два года назад взялась контора, занимающаяся ремонтом дорог. Она зашла во двор, для производства работ и оборудования техники демонтировала все дворовые постройки - спортивную площадку, горку, качели, отремонтировала стену, а вот провести обратную установку архитектурных форм нужным не сочла. Скорее всего, этот момент у них был не внесен в смету. Тут пока догадки.

И неважно, кто за это отвечает, УК, дорожники или управление. Главное – дети находятся в опасности, причем постоянно, говорят в совете.

В пятницу, 12 июля, в 11 часов сотрудники организации проведут во дворе рабочую встречу. Хочется надеяться, дело сдвинется с мертвой точки, и площадку приведут в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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