2019-07-11T06:25:25+03:00
Происшествия

«Отбил прохожий»: в Дивногорске собака искусала 7-летнего ребенка

Родители написали заявление в полицию
Ася ЖУКОВА
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«Отбил прохожий»: в Дивногорске собака искусала 7-летнего ребенка. На фото - другая собака.«Отбил прохожий»: в Дивногорске собака искусала 7-летнего ребенка. На фото - другая собака.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Дивногорске Красноярского края собака напала на 7-летнего ребенка. Об этом сообщили в паблике «Огни Енисея».

- Все случилось в понедельник, 8 июля, в Индивидуальном поселке. 7-летнего ребенка покусала собака. Отбить ребенка помог случайный прохожий. Мама написала заявление в полицию. Собака так и бегает по улицам поселка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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