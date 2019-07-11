«Отбил прохожий»: в Дивногорске собака искусала 7-летнего ребенка

СЕГОДНЯ 06:25 2019-07-11T06:25:25+03:00

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В Дивногорске Красноярского края собака напала на 7-летнего ребенка. Об этом сообщили в паблике «Огни Енисея».

- Все случилось в понедельник, 8 июля, в Индивидуальном поселке. 7-летнего ребенка покусала собака. Отбить ребенка помог случайный прохожий. Мама написала заявление в полицию. Собака так и бегает по улицам поселка.

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ИСТОЧНИК KP.RU