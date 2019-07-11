Вырванное ураганом дерево в Красноярске перекрыло выход из подъезда

СЕГОДНЯ 05:16 2019-07-11T05:16:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Бушевавший в Красноярске ураган с корнем выворачивал из земли деревья. Одно из них рухнуло прямо у подъезда, на улице 26 Бакинских комиссаров, такое видео появилось в четверг, 11 июля в группе «Жесть Красноярска».

- Вот беда, - рассказывает на камеру автор ролика. – Нигде не пройти, всю дорогу перекрыло. Да и людям не выйти из подъезда.

Рухнувшее дерево перекрыло выход из подъезда. Видео: Жесть Красноярска.

Действительно, поперек дороги лежит многометровый тополь. Так что подобраться к своему дому или выйти из него приходится с большим трудом.

Напомним, ураган начался в Красноярске в среду днем, 10 июля. Погода резко испортилась, небо заволокло черными тучами, хлынул дождь, поднялся мощный ветер. В некоторых районах и за городом выпал град – размером с перепелиное яйцо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«20 минут - и город не узнать»: в Лесосибирске ураганом опрокинуло 130-тонный кран, электричества нет

Все длилось буквально считанные минуты, рассказывают жители Лесосибирска(Красноярский край). В среду, 10 июля, около 15.00 по местному времени, здесь прошел жуткой силы ураган. И небольшой городок на 60 тысяч населения не узнать. Вековые деревья выдраны с корнем – они падали прямо на проезжую часть, на которой не повезло оказаться в этот момент нескольким водителям, на припаркованные у домов машины. На лесопильно-деревообрабатывающем комбинате №2 завалился 130-тонны кран. Работники перекрестились: благо – никого из людей не оказалось под ним (Подробности).

«Весь урожай побило»: под Красноярском выпал град размером с перепелиное яйцо

В Красноярск идет большая гроза. Напомним, накануне синоптики Среднесибирского УГМС и спасатели предупредили красноярцев о резком ухудшении погоды – ливни с грозами, град и шквалистый ветер. Прогноз более чем оправдался. И если в Красноярске гроза только собирается, то дачники в Емельяновском районе уже в полной мере прочувствовали на себе ухудшение погоды. Град размером с перепелиное яйцо уже обрушился на дачников (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU