2019-07-11T04:26:17+03:00
Общество

Главный судебный пристав назначен в Красноярском крае

Им стал Виталий Васильев, ранее работавший в ГУФСИН
Ася ЖУКОВА
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Главный судебный пристав назначен в Красноярском крае. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края.Главный судебный пристав назначен в Красноярском крае. Фото: пресс-служба правительства Красноярского края.
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В Красноярском крае назначен новый главный судебный пристав. Теперь руководить управлением федеральной службы будет Виталий Васильев, сообщили на сайте правительства региона.

В среду, 10 июля, заместитель главного судебного пристава РФ Елена Захаркина представила его губернатору Красноярского края Александру Уссу. В ходе рабочей встречи обсудили самые актуальные проблемы и главные направления деятельности ведомства, а также дальнейшее взаимодействие.

- Красноярский край занимает большую территорию. И социально-экономические процессы, которые здесь происходят, масштабны, поэтому важны опыт и знания, - подчеркнул глава региона.

К слову, приказ о назначении Виталия Васильева был подписан 9 июля 2019 года. Ранее он много лет работал в системе исполнения наказаний Красноярского края. Прежний руководитель управления Елена Ловандо оставила свой пост осенью 2018 года. Ее назначили главой такой же службы в Ханты-Мансийском автономном округе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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