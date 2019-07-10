СЕГОДНЯ 15:32 2019-07-10T15:32:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В полиции рассказали, когда экстрадируют из Италии экс-главу «Реставрации» Николая Коваленко. По словам главы краевого МВД Александра Речицкого, процедура может занять до четырех месяцев. Об этом Речицкий заявил в ходе брифинга с журналистами 10 июля.

Напомни, Николай Коваленко объявлен в международный розыск в связи с крупным скандалом в сфере долевого строительства – без жилья он оставил порядка 1 300 человек. И это только по официальной информации. Как рассказали сами обманутые дольщики «Реставрации», число пострадавших от действий Коваленко значительно выше. Ряд человек не могут попасть в реестр обманутых дольщиков из-за проволочек с процедурой. Не достроено 10 многоквартирных домов. Ущерб от действий Коваленко оценивается в 2 миллиарда рублей.

Добавим, что итальянская полиция задержала Коваленко в конце мая. Он находится под домашним арестом на шикарной вилле в Пизе.

- С нашей стороны все необходимые действия через судебные инстанции приняты, - пояснил журналистам Речицкий. - На сегодняшний день, в соответствии с законодательством РФ, запущен механизм его законной экстрадиции. Процедура непростая, требует соответствующего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU