2019-07-10T15:32:04+03:00
Происшествия

В полиции рассказали, когда экстрадируют из Италии экс-главу «Реставрации»

Процедура займет порядка 4 месяцев
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Николай Коваленко Фото: с официального сайта РеставрацииНиколай Коваленко Фото: с официального сайта Реставрации
Изменить размер текста:

В полиции рассказали, когда экстрадируют из Италии экс-главу «Реставрации» Николая Коваленко. По словам главы краевого МВД Александра Речицкого, процедура может занять до четырех месяцев. Об этом Речицкий заявил в ходе брифинга с журналистами 10 июля.

Напомни, Николай Коваленко объявлен в международный розыск в связи с крупным скандалом в сфере долевого строительства – без жилья он оставил порядка 1 300 человек. И это только по официальной информации. Как рассказали сами обманутые дольщики «Реставрации», число пострадавших от действий Коваленко значительно выше. Ряд человек не могут попасть в реестр обманутых дольщиков из-за проволочек с процедурой. Не достроено 10 многоквартирных домов. Ущерб от действий Коваленко оценивается в 2 миллиарда рублей.

Добавим, что итальянская полиция задержала Коваленко в конце мая. Он находится под домашним арестом на шикарной вилле в Пизе.

- С нашей стороны все необходимые действия через судебные инстанции приняты, - пояснил журналистам Речицкий. - На сегодняшний день, в соответствии с законодательством РФ, запущен механизм его законной экстрадиции. Процедура непростая, требует соответствующего времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады в Красноярске
Депутаты Заксобрания предложили уволить Татьяну Давыденко
В Красноярске руководство школы наказали замечанием за ожоги глаз от кварцевых ламп у 6 гимнасток
«Весь урожай побило»: под Красноярском выпал град размером с перепелиное яйцо
В Красноярске прошел Всемирный фестиваль уличного кино
Красноярцы продолжают жаловаться на сыпь после купания в запрещенных водоемах
В минздраве рассказали об увеличении числа отравлений арбузами среди беременных красноярок
Мальчика облили из водного пистолета, а он пустил в ход перцовый баллончик
Красноярским компаниям предлагают льготы за снижение вредных выбросов
Вместе с жарой в Красноярск пришел удушливый смог
Директору турфирмы, сбежавшей в Индонезию от обманутых туристов, суд дал 3 года колонии
Губернатор Красноярского поговорил с жителями Канска о тарифах на тепло и городской среде
В Красноярском крае 80-летний дедушка лишился всех своих накоплений
В красноярской мэрии с должности уволен начальник управления гражданской обороны
В Красноярском крае сын сядет за убийство отца на 8 лет
Красноярцы жалуются на бетонные блоки, преградившие путь к реке Мане
В Красноярске установили 19 новых дорожных видеокамер: рассказываем, где
Берегитесь, автомобили: в Красноярске предприимчивый вор украл кроссовер с помощью эвакуатора
В Туве ищут водителя, который заехал прямо на машине в заповедное озеро Дус-Холь
В Красноярске ехавший по выделенной полосе водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в тысячу рублей
В Красноярском крае по вине водителя «Камаза» сошел с рельсов вагон грузового поезда
Новые остановки общественного транспорта появились в Красноярске
Заповедник в Красноярском крае закрыли из-за угрозы лесных пожаров
Красноярцам рассказали о миллионных долгах за вывоз мусора
В красноярском Северном запретят разворот на аварийном участке
В Красноярском крае недалеко от медвежьих троп пропал мужчина
В Красноярске на неделю ограничат проезд на Партизана Железняка
В Красноярске мужчина умер в больнице после укуса клеща