2019-07-10T14:47:40+03:00
Происшествия

Полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады в Красноярске

Ущерб составляет свыше 45 миллионов рублей
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Александр Речицкий Фото: ГУ МВД по Красноярскому краюАлександр Речицкий Фото: ГУ МВД по Красноярскому краю
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Полиция возбудила 10 уголовных дел по следам Универсиады в Красноярске. Об этом на брифинге с журналистами сообщил руководитель краевого главка МВД Александр Речицкий.

Речь идет об уголовных делах, которые связаны по большей части с благоустройством и инфраструктурой Универсиады. По словам Речицкого, ущерб оценивается в суммы свыше 45 миллионов рублей. Имеются и факты мошенничества, связанные со строительством дорог.

- Если говорить откровенно, то речь идет о недобросовестных подрядчиках, которые занимались благоустройством, оформлением фасадов, - кратко рассказал о сути уголовных дел Речицкий.

В полиции отмечают, что следствие может занять продолжительное время. Это связано с необходимостью провести ряд сложных технических экспертиз. Помимо этого, не скрывает Речицкий, в ходе следствия правоохранители зачастую сталкиваются и с противодействием.

ИСТОЧНИК KP.RU

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