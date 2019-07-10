Полиция возбудила 10 уголовных дел после Универсиады в Красноярске
Полиция возбудила 10 уголовных дел по следам Универсиады в Красноярске. Об этом на брифинге с журналистами сообщил руководитель краевого главка МВД Александр Речицкий.
Речь идет об уголовных делах, которые связаны по большей части с благоустройством и инфраструктурой Универсиады. По словам Речицкого, ущерб оценивается в суммы свыше 45 миллионов рублей. Имеются и факты мошенничества, связанные со строительством дорог.
- Если говорить откровенно, то речь идет о недобросовестных подрядчиках, которые занимались благоустройством, оформлением фасадов, - кратко рассказал о сути уголовных дел Речицкий.
В полиции отмечают, что следствие может занять продолжительное время. Это связано с необходимостью провести ряд сложных технических экспертиз. Помимо этого, не скрывает Речицкий, в ходе следствия правоохранители зачастую сталкиваются и с противодействием.
ИСТОЧНИК KP.RU