2019-07-10T13:02:54+03:00
Происшествия

В Красноярске руководство школы наказали замечанием за ожоги глаз от кварцевых ламп у 6 гимнасток

…замдиректора – выговор
Надежда ИЛЬЧЕНКО
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Школа №45Школа №45
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В красноярской школе №45 (Свердловский район) шесть юных гимнасток получили ожоги глаз, потому что занимались в помещении с включенными кварцевыми лампами. Теперь наказание за это получит директор школы. Об этом рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры. В школе прошла прокурорская проверка.

- Установлено, во время занятий спортом малолетние гимнастки подверглись фототоксическому воздействию на роговицу глаз вследствие излучения бактерицидных ламп, - рассказали прокуроры. - По результатам обследования в Красноярской краевой офтальмологической клинической больнице имени Макарова им был выставлен диагноз «электроофтальмия органов зрения», назначено лечение.

Выяснилось, что школа предоставила для тренировок не тот зал, что был заранее оговорен – помещение оказалось небезопасным. Кварцевые лампы тут были включены, словно обыкновенные. Более того, директор школы не предупреждал о том, что в школе работают кварцевые лампы, графика кварцевания также не было, как, впрочем, и ответственного. Тренер работал с детьми при включенном кварце. Итог – снижение зрения у детей.

Что касается наказания, то школе предписали устранить нарушения, замдиректора – выговор, директору – замечание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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