В Красноярске прошел Всемирный фестиваль уличного кино

СЕГОДНЯ 09:49 2019-07-10T09:49:08+03:00

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В воскресенье мне удалось побывать в особенном Красноярске - свободном от условностей и пыли, доброжелательном и теплом, где все прохожие тебе улыбаются как старому знакомому и никто не нарушает порядок, потому что здесь нет правил.

В минувшие выходные сотни Красноярцев и гостей города собрались, чтобы посмотреть авторское кино. Атмосферу полной свободы создал на Лужайке Каменки оператор мобильной связи Tele2, который очень любит нестандартный взгляд на привычные вещи. Именно поэтому Tele2 стал партнером Всемирного фестиваля уличного кино, в котором нет условностей, официоза и сохранились традиции средневекового площадного театра. Принцип фестиваля - ни одной закрытой площадки, никаких билетов и статусного жюри.

Теперь трансляции фильмов будут идти на скорости 4G от Tele2 до самой осени - ступенчатый помост с прозрачной крышей позволит зрителям смотреть кино в любую погоду.

Просмотры проходят каждую неделю по воскресеньям и понедельникам на улице Академика Павлова, 21.

Выбор фильма стартует в паблике ВК «Лужайки» за пять дней до показа. В день показа, в 15.00 подводятся итоги интернет-голосования, а с 19.00 выбор фильма продолжается голосованием в интерактивной зоне Tele2. Таким образом, пришедшие на показ зрители, сами смогут решить, что именно они будут смотреть. В программе - семейное кино, романтические новеллы, комедии и драматические фильмы.

ИСТОЧНИК KP.RU