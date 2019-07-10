В минздраве рассказали об увеличении числа отравлений арбузами среди беременных красноярок

СЕГОДНЯ 08:40 2019-07-10T08:40:28+03:00

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В Красноярске участились случаи отравления арбузами и дынями среди беременных женщин, сообщили в краевом минздраве. Пострадавшие чаще обращались в БСМП, врачи которой категорически не рекомендуют есть ранние арбузы и дыни. И отмечают, что с сезонными отравлениями люди к ним обращаются ежегодно, как только на прилавках появляются арбузы. Ведь не секрет, что для их ускоренного вызревания используются специальные удобрения. Нередко в них содержится повышенное количество нитратов – это чревато отравлениями.

А для беременных это особенно опасно. Помимо обычных симптомов – тошноты, рвоты и диареи - отравление может привести к выкидышу или преждевременным родам. А также к внутреутробной гибели ребенка. Вообще, употреблять арбузы беременным можно и нужно, однако – не ранние. И желательно посоветоваться с врачом.

При первых признаках отравления необходимо сразу же вызвать «скорую».

ИСТОЧНИК KP.RU