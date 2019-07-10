Красноярским компаниям предлагают льготы за снижение вредных выбросов

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-10T07:35:43+03:00

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В правительстве Красноярского края рассказали, на каких условиях готовы предоставить ряд льгот компаниям, снижающим вредные выбросы в атмосферу. Речь о послаблении в части ставки налога на имущество до 0,1 процента вместо 0,5 – 2,2 процента. Накануне законопроект обсудили в региональном Заксобрании, и в целом депутаты к идеям чиновников отнеслись положительно.

Какие же условия должны быть соблюдены промышленниками? Прежде всего, ежегодные инвестиции в экологию должны быть не менее 10 миллиардов рублей (с начала года). Снижение выбросов в атмосферу должно достигать 20 процентов по сравнению с уровнем предыдущего года. Что касается пониженной ставки налога на имущество, она будет действовать только на оборудование, отвечающее современным экологическим требованиям.

Законопроект будет рассмотрен на ближайшей сессии краевого парламента.

ИСТОЧНИК KP.RU