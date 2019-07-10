Директору турфирмы, сбежавшей в Индонезию от обманутых туристов, суд дал 3 года колонии

СЕГОДНЯ 05:15 2019-07-10T05:15:18+03:00

Женщина пыталась скрыться в Индонезии, но ее экстрадировали на родину

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Несколько лет назад в Красноярске прогремел крупный скандал в сфере туриндустрии. Директор довольно известной компании собрала с клиентов деньги за путевки в Таиланд, Турцию, Китай и Доминикану и… исчезла в неизвестном направлении. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, преступницу задержали в Индонезии. Накануне суд вынес ей приговор – 3 года 6 месяцев колонии общего режима.

Напомним предысторию: 30-летняя директор компании «Алекса-Тур» знала об истекших сроках агентских договоров с туроператорами. Несмотря на это, продала путевки стремящимся на отдых красноярцам. Таким образом, пострадали 58 клиентов, а сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей. Сбежавшую объявили в международный розыск. Нашли и задержали в Индонезии.

- В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России разыскиваемая была доставлена в Красноярск с промежуточной посадкой в Москве. На основании материалов уголовного дела, находившегося в производстве следователей МУ МВД России «Красноярское», Советский районный суд города Красноярска признал обвиняемую виновной в мошенничестве, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU