2019-07-10T05:15:18+03:00
Происшествия

Директору турфирмы, сбежавшей в Индонезию от обманутых туристов, суд дал 3 года колонии

Женщина пыталась скрыться в Индонезии, но ее экстрадировали на родину
Надежда ИЛЬЧЕНКО
Поделиться:
Директору турфирмы, сбежавшей в Индонезию от обманутых туристов, суд дал 3 года колонииДиректору турфирмы, сбежавшей в Индонезию от обманутых туристов, суд дал 3 года колонииФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Несколько лет назад в Красноярске прогремел крупный скандал в сфере туриндустрии. Директор довольно известной компании собрала с клиентов деньги за путевки в Таиланд, Турцию, Китай и Доминикану и… исчезла в неизвестном направлении. Как рассказали в ГУ МВД по Красноярскому краю, преступницу задержали в Индонезии. Накануне суд вынес ей приговор – 3 года 6 месяцев колонии общего режима.

Напомним предысторию: 30-летняя директор компании «Алекса-Тур» знала об истекших сроках агентских договоров с туроператорами. Несмотря на это, продала путевки стремящимся на отдых красноярцам. Таким образом, пострадали 58 клиентов, а сумма ущерба составила более 4 миллионов рублей. Сбежавшую объявили в международный розыск. Нашли и задержали в Индонезии.

- В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России разыскиваемая была доставлена в Красноярск с промежуточной посадкой в Москве. На основании материалов уголовного дела, находившегося в производстве следователей МУ МВД России «Красноярское», Советский районный суд города Красноярска признал обвиняемую виновной в мошенничестве, - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчика облили из водного пистолета, а он пустил в ход перцовый баллончик
Красноярским компаниям предлагают льготы за снижение вредных выбросов
Вместе с жарой в Красноярск пришел удушливый смог
Губернатор Красноярского поговорил с жителями Канска о тарифах на тепло и городской среде
В Красноярском крае 80-летний дедушка лишился всех своих накоплений
В красноярской мэрии с должности уволен начальник управления гражданской обороны
В Красноярском крае сын сядет за убийство отца на 8 лет
Красноярцы жалуются на бетонные блоки, преградившие путь к реке Мане
В Красноярске установили 19 новых дорожных видеокамер: рассказываем, где
Берегитесь, автомобили: в Красноярске предприимчивый вор украл кроссовер с помощью эвакуатора
В Туве ищут водителя, который заехал прямо на машине в заповедное озеро Дус-Холь
В Красноярске ехавший по выделенной полосе водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в тысячу рублей
В Красноярском крае по вине водителя «Камаза» сошел с рельсов вагон грузового поезда
Новые остановки общественного транспорта появились в Красноярске
Заповедник в Красноярском крае закрыли из-за угрозы лесных пожаров
Красноярцам рассказали о миллионных долгах за вывоз мусора
В красноярском Северном запретят разворот на аварийном участке
В Красноярском крае недалеко от медвежьих троп пропал мужчина
В Красноярске на неделю ограничат проезд на Партизана Железняка
В Красноярске мужчина умер в больнице после укуса клеща