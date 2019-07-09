2019-07-09T18:01:17+03:00
Общество

Губернатор Красноярского поговорил с жителями Канска о тарифах на тепло и городской среде

Глава региона провел выездную рабочую встречу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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Губернатор Красноярского поговорил с жителями Канска о тарифах на тепло и городской среде. Фото пресс-службы правительства краяГубернатор Красноярского поговорил с жителями Канска о тарифах на тепло и городской среде. Фото пресс-службы правительства края
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Сегодня, 9 июня, губернатор края Александр Усс совершил рабочую поездку в Канск, где встретился с инициативной группой жителей города. Главными темами общения стали тарифы на теплоснабжение и реализация программы «Формирование комфортной городской среды».

В пресс-службе правительства края рассказали, что в конце июня во время предыдущего визита Александра Усса в Канск, жители пожаловались на то, что дома, подключенные к котельным АО «Гортепло», платят за тепло в разы больше, чем потребители тепла от Канской ТЭЦ. Выразили они недовольство и тем, что при благоустройстве сквера Строителей не учли их пожелания.

Губернатор выслушал сначала общественников, потом чиновников профильных министерств и представителей администрации Канска. И дал ряд поручений. Так, к 1 октября этого года должна быть подготовлена дорожная карта с детальной проработкой вопросов по ЖКХ. Что касается сквера, глава региона указал:

- Необходимо найти компромиссное решение в рамках сметной стоимости проекта и постараться максимально реализовать пожелания горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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