2019-07-09T16:28:18+03:00
Общество

В красноярской мэрии с должности уволен начальник управления гражданской обороны

Валерий Коротков написал заявление по собственному желанию
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В красноярской мэрии с должности уволен начальник управления гражданской обороныВ красноярской мэрии с должности уволен начальник управления гражданской обороныФото: Мария ЛЕНЦ
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В красноярской мэрии с должности уволен начальник я главного управления по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Валерий Коротков. Информация об этом появилась на официальном сайте администрации города. Причиной расторжения трудового договора стала инициатива работника.

Вместо Короткова исполнять обязанности руководителя управления ГО, ЧС и ПБ назначен Александр Нестеров.

Известно, что Валерий Коротков руководил ведомством с февраля 2007 по август 2013 года. Он был уволен мэром Эдхамом Акбулатовым через три дня после трагедии на проспекте Свободном, когда подпорная стена не выдержала и упала на проезжую часть, придавив автомобиль с двумя мужчинами. Затем в мае 2018 года его вновь принял на работу новый мэр Сергей Еремин. Сейчас Короткову 58 лет, о том, где он будет работать далее, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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