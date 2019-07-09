СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-09T15:14:07+03:00

В Красноярском крае сын сядет за убийство отца на 8 лет Фото: Мария ЛЕНЦ

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Житель Тюхтетского района сядет за убийство родного отца на 8 лет. Причем проведет их в исправительной колонии строгого режима. Подробности этой жуткой истории «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевого следкома.

Преступление было совершено в феврале этого года. 35-летний осужденный в тот момент отбывал условное наказание за причинение тяжких телесных повреждений своему отцу. Тем не менее, они часто общались. В тот роковой вечер сын находился в состоянии алкогольного опьянения у себя дома. Между ним и отцом произошла ссора. Осужденный начал избивать пожилого мужчину кулаками, ногами, даже схватил табурет. В результате отец скончался от закрытой черепно-мозговой травмы.

Сын признал свою вину еще на этапе предварительного следствия. Тюхтетский районный суд вынес ему свое суровое наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU