СЕГОДНЯ 14:44 2019-07-09T14:55:15+03:00

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Красноярцы жалуются на бетонные блоки, преградившие путь к реке Мане в районе Манского плеса и базы отдыха «Дивное место». Кто именно это сделал, пока неизвестно. Но появились блоки так неожиданно, что некоторые отдыхающие не смогли потом выехать с берега реки.

Два года назад здесь разразился скандал: предприниматели поставили шлагбаум и стали брать плату за проезд автомобилей – по 400 рублей за полчаса, сообщает 7 канал. При этом пляж никак не был оборудован, удобств минимум, а по факту купаться в этом месте и вовсе запрещено.

Суд признал действия предпринимателя незаконными, ему вообще запретили вести свой бизнес на этом месте. И вот теперь красноярцы увидели вместо шлагбаума бетонные блоки: «совсем перекрыли людям доступ к Мане» - жалуются они.

Однако прежде, чем жаловаться, стоит все-таки разобраться. Во-первых доступ перекрыли не людям, а машинам. Берег Маны относится к водоохраной зоне и парковаться ближе 200 метров от воды по любому нельзя. А во-вторых, если очень хочется попасть на берег, это можно сделать и пешком.

ИСТОЧНИК KP.RU