В Красноярске установили 19 новых дорожных видеокамер: рассказываем, где
В Красноярске установлено 19 новых дорожных видеокамер. В Краевом управлении дорог назвали адреса размещения рубежей контроля. Это перекрестки улиц:
- Шахтеров и Березина
- Молокова и Авиаторов
- Алексеева и Авиаторов
- Красраба и Корнетова
- Матросова и Семафорная
- Тотмина и Юшкова
- Матросова и 60 лет Октября
- Мичурина и Волгоградская
- Свердловская и Базайская
- проспект Свободный и Красномосковская
- Партизана Железняка и Октябрьская.
А также на улицах:
- Свердловская, 15
- Коммунальный мост
-Семафорная, 289
- Щорса, 50
- 60 лет Октября, 137
- Павлова, 76
- 60 лет Октября, 81
- Высотная, 2г.
Также 6 камер установлены на территории края:
- 17 – 19 км автодороги Красноярск – Енисейск
- Норильск, улица Хантайская, 19
- Ачинск, Дзержинского, 59
- Канск, Магистральная, 36
- Минусинск, пересечение улиц Абаканская и Советская
- Сосновоборск, пересечение Ленинского Комсомола и Энтузиастов.
Сейчас новые камеры работают в тестовом режиме: нарушения фиксируются, но штрафы пока не приходят. Специалисты Крудора советуют автомобилистам соблюдать правила дорожного движения, чтобы потом не было сюрпризов.
ИСТОЧНИК KP.RU