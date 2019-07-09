СЕГОДНЯ 14:09 2019-07-09T14:09:26+03:00

В Красноярске установили 19 новых дорожных видеокамер: рассказываем, где Фото: Мария ЛЕНЦ

И еще 6 точек наблюдения появились в других городах края

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В Красноярске установлено 19 новых дорожных видеокамер. В Краевом управлении дорог назвали адреса размещения рубежей контроля. Это перекрестки улиц:

- Шахтеров и Березина

- Молокова и Авиаторов

- Алексеева и Авиаторов

- Красраба и Корнетова

- Матросова и Семафорная

- Тотмина и Юшкова

- Матросова и 60 лет Октября

- Мичурина и Волгоградская

- Свердловская и Базайская

- проспект Свободный и Красномосковская

- Партизана Железняка и Октябрьская.

А также на улицах:

- Свердловская, 15

- Коммунальный мост

-Семафорная, 289

- Щорса, 50

- 60 лет Октября, 137

- Павлова, 76

- 60 лет Октября, 81

- Высотная, 2г.

Также 6 камер установлены на территории края:

- 17 – 19 км автодороги Красноярск – Енисейск

- Норильск, улица Хантайская, 19

- Ачинск, Дзержинского, 59

- Канск, Магистральная, 36

- Минусинск, пересечение улиц Абаканская и Советская

- Сосновоборск, пересечение Ленинского Комсомола и Энтузиастов.

Сейчас новые камеры работают в тестовом режиме: нарушения фиксируются, но штрафы пока не приходят. Специалисты Крудора советуют автомобилистам соблюдать правила дорожного движения, чтобы потом не было сюрпризов.

ИСТОЧНИК KP.RU