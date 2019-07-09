Берегитесь, автомобили: в Красноярске предприимчивый вор украл кроссовер с помощью эвакуатора

СЕГОДНЯ 13:44 2019-07-09T13:44:08+03:00

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В Красноярске предприимчивый вор умудрился украсть иномарку среди белого дня на глазах многочисленных очевидцев. Большого труда ему это не составило. Сначала он присмотрел во дворе жилого дома кроссовер «Хонду». Автомобиль некоторое время был припаркован без движения, это натолкнуло злоумышленника на мысль, что его не скоро схватятся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.krsk.kp.ru/video/embed/719222" frameborder="0"></iframe> В Красноярске хитрый вор украл кроссовер с помощью эвакуатора.

Похититель нанял эвакуатор, подогнал его во двор. «Хонду» аккуратно загрузили в «воровайку» и увезли. Однако владелец автомобиля, точнее сын владельца, вскоре обратился в полицию с заявлением о пропаже. Полицейские нашли подозреваемого и задержали его.

- Им оказался ранее не судимый 27-летний житель Емельяновского района. Недалеко от его дома стражи порядка обнаружили похищенный автомобиль со снятыми госномерами, который впоследствии вернули законному владельцу, - рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе полиции.

За кражу, совершенную в крупном размере, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы. Дело уже передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU