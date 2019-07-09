СЕГОДНЯ 13:22 2019-07-09T13:53:25+03:00

В Туве ищут водителя, который заехал прямо на машине в заповедное озеро Дус-Холь. Фото: сайт минприроды Тувы

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Министерство природных ресурсов и экологии Тувы просит помощи в установлении личности водителя, который на днях на глазах многочисленных отдыхающих загнал свою машину прямо в озеро Дус-Холь, видимо, чтобы помыть ее. Нужны номер, марка автомобиля, по которому можно будет установить имя владельца. Ему грозит до 4 тысяч рублей штрафа.

- Любимое место отдыха населения в настоящее время испытывает колоссальную антропогенную нагрузку, связанную с неорганизованным посещением отдыхающих, в результате чего происходит массовое загрязнение берегов и акватории озера бытовым мусором, загрязнение воды и прибрежной полосы ГСМ, нарушение среды обитания фауны и флоры, в том числе мест гнездования птиц, - прокомментировали инцидент в министерстве.

Озеро Дус-Холь (Сватиково) называют жемчужиной Тувы, озеру присвоен статус природного памятника, а прилегающая к нему территория переведена в категорию особо охраняемых.

ИСТОЧНИК KP.RU