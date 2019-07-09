2019-07-09T12:48:17+03:00
Происшествия

В Красноярске ехавший по выделенной полосе водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в тысячу рублей

И попал на уголовное дело
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ехавший по выделенной полосе водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в тысячу рублейВ Красноярске ехавший по выделенной полосе водитель пытался откупиться от инспектора взяткой в тысячу рублейФото: Диана ИВАНОВА
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В Красноярске ехавший по выделенной полосе водитель попытался откупиться от дорожного полицейского взяткой в 1 тысячу рублей. И попал на уголовное дело по ч.1 ст.291.2 Уголовного кодекса (покушение на мелкое взяточничество). Как было дело, «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

Накануне дежуривший на улице Шахтеров наряд дорожно-патрульной службы остановил автомобиль «Тойта», который двигался по полосе, предназначенной для общественного транспорта. 40-летнему владельцу дорогого внедорожника, видимо, не по статусу было платить штраф, поэтому решил «договориться»: предложил инспектору 1000-рублевую банкноту.

На слова «уберите деньги» нарушитель отреагировал ровно наоборот – положил купюру прямо между передними сидениями патрульного автомобиля. И тут же пожалел об этом, потому как инспектор вызвал следственно-оперативную группу и мужчину доставили а отделение полиции, где и завели на него уголовное дело. Ему грозит до одного года лишения свободы. А честный сотрудник ГИБДД получит премию в эквиваленте предлагаемой взятки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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