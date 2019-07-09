2019-07-09T11:14:11+03:00
Происшествия

В Красноярском крае по вине водителя «Камаза» сошел с рельсов вагон грузового поезда

В ДТП никто не пострадал
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
В Красноярском крае по вине водителя «Камаза» сошел с рельсов вагон грузового поезда. Фото: пресс-служба краевой полицииВ Красноярском крае по вине водителя «Камаза» сошел с рельсов вагон грузового поезда. Фото: пресс-служба краевой полиции
Изменить размер текста:

Когда происходит авария на железнодорожном переезде, всегда виноват только водитель автомобиля – без вариантов. Вот и сегодня, 9 июля, в Лесосибирске по вине 22-летнего водителя «Камаза», который перевозил лес, произошло столкновение с грузовым составом.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, ДТП случилось утром в районе южного промышленного узла. По предварительной информации водитель лесовоза проигнорировал знак «Движение без остановки запрещено» и, не убедившись в безопасности, выехал перед приближающимся поездом на нерегулируемый железнодорожный переезд.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя «Камаза» составили несколько административных материалов. К тому же наверняка ему придется иметь дело с работодателем и предприятием, которому принадлежат железнодорожная ветка и вагоны. В пресс-службе Красноярской железной дороги уточнили, что это ветка имеет промышленное назначение и к их ведомству не относится.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Новые остановки общественного транспорта появились в Красноярске
Заповедник в Красноярском крае закрыли из-за угрозы лесных пожаров
Красноярцам рассказали о миллионных долгах за вывоз мусора
В красноярском Северном запретят разворот на аварийном участке
В Красноярском крае недалеко от медвежьих троп пропал мужчина
В Красноярске на неделю ограничат проезд на Партизана Железняка
В Красноярске мужчина умер в больнице после укуса клеща
В Красноярске в поселке Бадалык установят 42 новых уличных фонаря
В Красноярском крае в заповеднике поймали трех браконьеров: отец взял вину сыновей на себя
В Красноярске ребенок попал под колеса машины во дворе собственного дома
За расстрел экс-замначальника убойного отдела криминальному авторитету грозит пожизненное
Пострадавшие от паводка жители Канска начали получать матпомощь
Опасную лестницу отремонтировали на улице Киренского в Красноярске
Холодную воду отключат на ночь в Советском районе Красноярска
В Красноярском крае 15-летний подросток погиб от удара током
Расстреливающий птиц из пистолета мужчина попал на камеру в Красноярске
До берега оставалось 10 метров. В Красноярском крае школьник утонул на глазах у друзей
Строить рулежную дорожку в аэропорту Красноярска начнут в июле
Тува названа одним из беднейших регионов России
За отказ работать на селе красноярский врач вернул минздраву полмиллиона рублей
Подпольного оружейника из Енисейска накрыла ФСБ
Любимым месяцем для свадеб у красноярцев стал август
Во время жары в Красноярском крае утонули 6 человек
Мировое соглашение с кредиторами заключил экс-владелец «Сибмоста»
Если увидите, побудьте с ней до приезда родных! В Канске пропала бабушка с потерей памяти
В центре Красноярска загорелся бар: пожарные начали выламывать двери
В Красноярске малолетний хулиган едва не выбросил кота с балкона четвертого этажа