В Красноярском крае по вине водителя «Камаза» сошел с рельсов вагон грузового поезда

СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-09T11:14:11+03:00

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Когда происходит авария на железнодорожном переезде, всегда виноват только водитель автомобиля – без вариантов. Вот и сегодня, 9 июля, в Лесосибирске по вине 22-летнего водителя «Камаза», который перевозил лес, произошло столкновение с грузовым составом.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе краевой полиции, ДТП случилось утром в районе южного промышленного узла. По предварительной информации водитель лесовоза проигнорировал знак «Движение без остановки запрещено» и, не убедившись в безопасности, выехал перед приближающимся поездом на нерегулируемый железнодорожный переезд.

В результате ДТП никто не пострадал. На водителя «Камаза» составили несколько административных материалов. К тому же наверняка ему придется иметь дело с работодателем и предприятием, которому принадлежат железнодорожная ветка и вагоны. В пресс-службе Красноярской железной дороги уточнили, что это ветка имеет промышленное назначение и к их ведомству не относится.

ИСТОЧНИК KP.RU