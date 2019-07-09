Новые остановки общественного транспорта появились в Красноярске

СЕГОДНЯ 09:44 2019-07-09T09:44:35+03:00

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В Красноярске открыли две новых остановки. Они появились в Железнодорожном и Свердловском районах, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Одну остановку добавили на улице Калинина, в районе дома №35, об этом просили местные жители. Новому пункту дали название «Поликлиника». А прежняя остановка «Поликлиника» (на Калинина, 29) переименована в «Переулок 2-й Индустриальный». Напомним, по Калинина проходят два автобусных маршрута № 52 и 88 и один троллейбусный – № 13.

Кроме того, на улице 60 лет Октября остановку трамвая «Сибмонтажавтоматика» переименовали в «СПТУ-56». А прежний остановочный пункт для трамваев «СПТУ-56» сейчас называется «Школа ДОСААФ».

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ИСТОЧНИК KP.RU