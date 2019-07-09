2019-07-09T08:41:10+03:00
Общество

Заповедник в Красноярском крае закрыли из-за угрозы лесных пожаров

В Эвенкии стоит 30-градусная жара
Ася ЖУКОВА
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Заповедник в Красноярском крае закрыли из-за угрозы лесных пожаров.Заповедник в Красноярском крае закрыли из-за угрозы лесных пожаров.Фото: Ася ЖУКОВА
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Заповедник «Тунгусский» на севере Красноярского края закрыли из-за угрозы пожаров и введения режима ЧС в лесах. Теперь посещение территории и ее охранной зоны туристическими группами и местными жителями запрещено. На границах заповедника будет усилен контроль, а также увеличено количество патрульных мероприятий. Запрет действует до понижения класса пожарной опасности.

Напомним, в Эвенкии сейчас стоит 30-градусная жара. На юго-востоке территории объявлена пожарная опасность V класса. Кроме того, в среду, 10 июля здесь прогнозируют грозы. Все эти факторы осложняют лесопожарную обстановку в районе.

Отметим, приказом директора учреждения «Заповедники Таймыра» также введено ограничение пребывания на территории. Руководство призывает туристов соблюдать правила пожарной безопасности и по возможности отказаться от посещения леса в период ЧС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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