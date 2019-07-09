Красноярцам рассказали о миллионных долгах за вывоз мусора

СЕГОДНЯ 08:13 2019-07-09T08:13:58+03:00

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Долги за вывоз мусора (перед региональными операторами) в Красноярском крае составляют 150 миллионов рублей. Об этом сообщили в понедельник, 8 июля, на сайте Заксобрания.

Накануне краевые парламентарии обсудили итоги мусорной реформы за прошедшие полгода. Одна из проблем, которая была озвучена на заседании двух комитетов, - низкая собираемость с жителей (и юридических лиц) платы за вывоз ТКО. Повторимся, накоплены миллионные долги.

По словам представителей двух компаний-операторов, действительно, такая проблема есть. Желательно «повысить норматив накопления отходов, субсидировать выпадающие доходы из бюджета», считают они. Впрочем, выяснилось: по данным министерства тарифной политики, за первый квартал этого года в шести из пятнадцати территориальных зон региональные операторы получили прибыль.

- Реформа достаточно сложно реализуется на территории Красноярского края, - признал вице-спикер краевого парламента, председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Кулеш. - Да, есть и подвижки. По крайней мере, в крупных городах реализация «мусорной» реформы состоялась, но остались вопросы об удалении несанкционированных свалок, о реализации реформы в сельских и отдаленных территориях. И есть очень важный вопрос о нереализованности этой системы на Севере Красноярского края.

ИСТОЧНИК KP.RU