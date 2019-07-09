2019-07-09T09:13:31+03:00
Общество

В красноярском Северном запретят разворот на аварийном участке

…чтобы снизить количество ДТП
Ася ЖУКОВА
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В красноярском Северном запретят разворот на аварийном участке.В красноярском Северном запретят разворот на аварийном участке.Фото: Архив "КП"
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В Северном микрорайоне Красноярска запретят разворот на аварийно опасном участке, около дома №42 после остановки «Детская поликлиника». Как сообщили в пресс-службе мэрии, с 26 июля водителям нужно будет доезжать до регулируемых перекрестков ( с Водопьянова или Урванцева) и поворачивать там. Такое решение приняли, чтобы снизить на участке количество ДТП.

Кроме того, появилась информация, что до 27 июля (до 20.00) продлено ограничение движения по улице Вавилова. Там с 25 мая продолжается капремонт тепловых сетей. Полностью закрыт участок от 25-го до 29-го дома. А также еще два: от Затонской до Вавилова, 25 и от переулка Якорного до Вавилова, 29. Сужены полосы движения по четной стороне Вавилова в районе дома № 60.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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