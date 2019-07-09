2019-07-09T06:48:59+03:00
Происшествия

В Красноярском крае недалеко от медвежьих троп пропал мужчина

Исчез прямо с лесосеки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае недалеко от медвежьих троп пропал мужчинаВ Красноярском крае недалеко от медвежьих троп пропал мужчина
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В Богучанском районе пропал 33-летний Николай Дудоров. Информацию о его поисках вместе с ориентировкой разместили в социальных сетях волонтеры движения «Поиск пропавших детей»-Красноярск.

Обстоятельства пропажи: 26 июня мужчина утром находился на лесосеке в Осиновом Мысу. Затем исчез и с тех пор никто его не видел, дома он не появлялся. Местные жители говорят, что в тех местах нынче очень много медведей, опасаются, как бы с мужчиной ничего не случилось.

Приметы Николая Дудорова: рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза карие, волосы короткие, темно-русые. Из особых примет: на правой кисти руки на пальцах татуировка «198 ?». В момент исчезновения был одер в камуфляжный костюм. Всех, кому известно местонахождение пропавшего, просьба сообщить по телефонам:

- 8 (391-62) 2-15-36 – дежурная часть полиции поселка Богучаны

- 8-950-99-66-066 – волонтеры (круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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