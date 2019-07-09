В Красноярске на неделю ограничат проезд на Партизана Железняка
В Красноярске на неделю ограничат проезд на улице Партизана Железняка, в районе торгово-развлекательного центра «Июнь». Это связано с ремонтными работами – там будут перекладывать кабель. Об том накануне на встрече с журналистами сообщил заместитель руководителя Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Сергей Печерин.
Ограничение начнется с утра в пятницу 12 июля и продлится до пятницы 19 июля. Заторовых ситуаций не избежать, но для водителей на этот период перенастроят светофоры, чтобы минимизировать неудобства.
Напомним, что в настоящее время в городе полным ходом идет ремонт дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Из 15 запланированных в этом сезоне объектов работы идут уже на 13.
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ИСТОЧНИК KP.RU