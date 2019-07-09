СЕГОДНЯ 05:46 2019-07-09T05:46:47+03:00

В Красноярске на неделю ограничат проезд на Партизана Железняка Фото: Мария ЛЕНЦ

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В Красноярске на неделю ограничат проезд на улице Партизана Железняка, в районе торгово-развлекательного центра «Июнь». Это связано с ремонтными работами – там будут перекладывать кабель. Об том накануне на встрече с журналистами сообщил заместитель руководителя Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства Сергей Печерин.

Ограничение начнется с утра в пятницу 12 июля и продлится до пятницы 19 июля. Заторовых ситуаций не избежать, но для водителей на этот период перенастроят светофоры, чтобы минимизировать неудобства.

Напомним, что в настоящее время в городе полным ходом идет ремонт дорог в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Из 15 запланированных в этом сезоне объектов работы идут уже на 13.

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Ремонт дорог в городе идет по графику и без отставаний (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU