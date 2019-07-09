2019-07-09T04:58:48+03:00
Общество

В Красноярске в поселке Бадалык установят 42 новых уличных фонаря

Работы завершатся в течение месяца
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске в поселке Бадалык установят 42 новых уличных фонаря. Фото пресс-службы Советского районаВ Красноярске в поселке Бадалык установят 42 новых уличных фонаря. Фото пресс-службы Советского района
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В Красноярске в поселке Бадалык установят 42 новых уличных фонаря, сообщили в администрации Советского района. Сейчас в поселке всего 8 действующих светильника. Понятное дело, что их не хватает, улицы темные, ходить по них некомфортно. Пеняют на это не только местные жители, но и депутаты. Поэтому власти и приняли такое решение – осветить поселок в ближайшее время.

После установки новых фонарей потребность населенного пункта в освещении будет закрыта на 80%. Пока идет комплектование оборудования, в ближайшее время работы начнутся на улицах Бадалыкской, Окружной и Перспективной, всего на территории протяженностью 1200 метров. Работы планируется завершить в июле–августе этого года.

- Администрация Советского района давно занималась этим вопросом, поскольку он имеет социально важное значение. Стоимость проекта составит около 2 миллионов рублей, - сообщил руководитель администрации района Дмитрий Дмитриев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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