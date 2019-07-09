2019-07-09T04:42:30+03:00
Происшествия

В Красноярском крае в заповеднике поймали трех браконьеров: отец взял вину сыновей на себя

Мужчине дали год условно с возмещением 300-тысячного ущерба
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярском крае в заповеднике поймали трех браконьеров: отец взял вину сыновей на себя. Фото: М. БаландинВ Красноярском крае в заповеднике поймали трех браконьеров: отец взял вину сыновей на себя. Фото: М. Баландин
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В Красноярском крае в Саяно-Шушенском заповеднике инспекторы задержали трех браконьеров – отца и двух сыновей из Тувы. Мужчины промышляли кабаргой, им требовалась мускусная железа краснокнижного животного.

Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе заповедника, это произошло еще в апреле. Инспекторы проводили рейд в устье реки Хем-Теректиг, когда наткнулись на свежие следы нарушителей, которые передвигались на лошадях. К ночи настигли и самих браконьеров, дождались утра и на рассвете задержали. При них нашли нарезное нелегальное оружие и патроны к нему, а также металлические петли из троса. Также при осмотре местности нашли и мертвую кабаргу, попавшую в такую петлю.

Во время следствия и на суде отец уверял, что незаконное оружии принадлежит именно ему и охотился он сам, а сыновья просто пришли вместе с ним на территорию заповедника. До начала судебного разбирательства он погасил 200 тысяч рублей ущерба из 300. Остальные ему необходимо выплатить. Мужчине дали 1 год и 1 месяц условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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