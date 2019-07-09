2019-07-09T04:11:21+03:00
Происшествия

В Красноярске ребенок попал под колеса машины во дворе собственного дома

Водитель уверяет, что не видел его
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В Красноярске ребенок попал под колеса машины во дворе собственного дома. Фото ГИБДД КрасноярскаВ Красноярске ребенок попал под колеса машины во дворе собственного дома. Фото ГИБДД Красноярска
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В Красноярске ребенок попал под колеса машины во дворе собственного дома. Все случилось накануне на улице Свердловской. Об этом сообщает ГИБДД города. По информации госавтоинспекторов 9-летний мальчик гулял во дворе с друзьями. Видимо, решил пойти домой, но как только вышел из-за припаркованного автомобиля, на него тут же наехал другой. В результате ребенок получил травму, ему потребовалась медицинская помощь. Водитель настаивает на том, что он не видел мальчика из-за припаркованной машины.

Это не первый подобный случай, когда дети становятся жертвами ДТП прямо во дворе дома. В конце июня, в один день произошло сразу два таких случая. Сначала на улице Воронова на семилетнего мальчика наехала «Тойота». Ребенок возвращался с прогулки, подходил к подъезду, когда его сбила иномарка. Второй случай зафиксировали во дворе дома № 15 на улице 9 мая. Двухлетний мальчик гулял с мамой, вышел на дорогу и там на него наехал водитель «Лексуса».

Дорожные полицейские убедительно просят родителей учить детей безопасному поведению на улице, а водителей – проявлять максимальную осторожность при движении в жилой зоне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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