За расстрел экс-замначальника убойного отдела криминальному авторитету грозит пожизненное

СЕГОДНЯ 15:44 2019-07-08T15:44:01+03:00

Изменить размер текста: A A

В громком деле о расстреле бывшего замначальника убойного отдела милиции Сергея Назарова скоро будет поставлена точка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Напомним, преступление случилось осенью 2004 года. На 44-летнего Сергея Назарова напали во дворе его собственного дома. Киллер выпустил в мужчину восемь пуль. Последний выстрел был контрольным – в голову.

Несмотря на то, что за год до смерти Сергей Назаров ушел с должности замначальника межрайонного отдела по раскрытию убийств ГУВД края, врагов у него было много. Поэтому преступление долго оставалось нераскрытым – отрабатывали версию за версией. И в 2010-м посадили посредника с киллером. Одному дали 9, другому 22 года.

Однако установить заказчика тогда так и не смогли. Уголовное дело против него выделили в отдельное производство. И только через 14 лет вышли на след организатора. Им оказался 52-летний житель Москвы.

- Обвиняемый на почве личных неприязненных отношений, желая укрепить и повысить свой криминальный авторитет, решил совершить убийство бывшего милиционера, - рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. - С этой целью он нашел оружие и патроны к нему, а также склонил к соучастию нескольких лиц. За совершение преступления, относящегося к категории особо тяжких, обвиняемому грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителя Москвы арестовали за убийство красноярского полицейского спустя 14 лет

В Москве задержан подозреваемый в убийстве красноярского полицейского. Убийство произошло 14 лет назад. Об этом сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю.

Об убийстве, которое произошло 22 ноября 2004 года возле подъезда дома на улице Курчатова, сегодня мало кто вспоминает. Но тогда об этом много писали даже федеральные издания. Говорили о разгуле преступности в Красноярске, об обнаглевших бандитах, которые пытаются поставить на колени милицию и честный бизнес, о переделе сфер влияния (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU