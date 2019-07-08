Пострадавшие от паводка жители Канска начали получать матпомощь

СЕГОДНЯ 14:56 2019-07-08T14:56:49+03:00

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Пострадавшим от паводка жителям Канска Красноярского края стали выплачивать материальную помощь. Какие документы нужно предоставить, чтобы ее получить, сообщили на сайте правительства региона.

Заявления на оказание адресной матпощи принимают в управлении соцзащиты администрации Канска. Чтобы определить размер выплат, обследуют все домовладения. По состоянию на 8 июля, уже изучено 137 объектов, это почти 80 % от общего количества подтопленных жилых домов. Остальные планируется обойти за 2-3 дня, когда завершится откачка воды.

КОНКРЕТНО

Жители подтопленных домов могут рассчитывать на получение двух видов выплат. Это единовременная адресная матпомощь в связи с трудной ситуацией – 10 тысяч рублей на человека, а также из средств резервного фонда правительства Красноярского края.

Чтобы получить выплаты, нужно:

- прийти в управление социальной защиты населения города Канска ( 40 лет Октября, 60/1, тел. + 7 (39161) 3-26-70);

– написать заявление и предоставить паспорт или свидетельство о рождении, документы, подтверждающие регистрацию или фактическое проживание в жилом помещении, справку из МЧС, подтверждающую, что домовладение по указанному адресу находилось в зоне подтопления.

Далее документы рассмотрит комиссия, после проведения обследования жилья заявителя. И там уже будет принято решение о выплате и ее размере. Затем списки с указанием сумм отправят в «Центр социальных выплат». А оттуда в течение трех дней людям перечислят матпомощь.

- Сейчас принято 412 заявлений, - пояснила министр социальной политики края Ирина Пастухова. – В понедельник, 8 июля, по первым 92 рассмотренным заявлениям на выплаты до 10 тысяч на человека будут перечислены средства.

Напомним, губернатор Красноярского края Александр Усс поручил предусмотреть для жителей Канска наибольший размер компенсации из краевого резервного фонда – 50 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU