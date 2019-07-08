Холодную воду отключат на ночь в Советском районе Красноярска
В самом большом районе Красноярска – Советском на ночь отключат холодную воду. Как сообщает ТВК, это необходимо для того, чтобы отремонтировать трубопровод.
Отключение будет длиться с 23.30 8 июля до 6.00 9 июля, поясняют в пресс-службе краевой администрации. Подача холодной воды прекратится на Взлетке, в Зеленой Роще, микрорайоны Северный, Ястынское поле, Иннокентьевский, Военный городок. А в зданиях на улицах Сергея Лазо, Аэровокзальной, Партизана Железняка, Пограничников, Полигонной и по Северному шоссе.
По информации компании «Краском», отключения связаны с ремонтом после аварии на магистральном водоводе. Поскольку воды не будет несколько часов, нужно сделать запасы питьевой.
Данные о возобновлении подачи воды можно получить по телефону диспетчерской службы «Краском»: 211-39-63.
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ИСТОЧНИК KP.RU