Холодную воду отключат на ночь в Советском районе Красноярска

СЕГОДНЯ 14:08 2019-07-08T14:08:41+03:00

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В самом большом районе Красноярска – Советском на ночь отключат холодную воду. Как сообщает ТВК, это необходимо для того, чтобы отремонтировать трубопровод.

Отключение будет длиться с 23.30 8 июля до 6.00 9 июля, поясняют в пресс-службе краевой администрации. Подача холодной воды прекратится на Взлетке, в Зеленой Роще, микрорайоны Северный, Ястынское поле, Иннокентьевский, Военный городок. А в зданиях на улицах Сергея Лазо, Аэровокзальной, Партизана Железняка, Пограничников, Полигонной и по Северному шоссе.

По информации компании «Краском», отключения связаны с ремонтом после аварии на магистральном водоводе. Поскольку воды не будет несколько часов, нужно сделать запасы питьевой.

Данные о возобновлении подачи воды можно получить по телефону диспетчерской службы «Краском»: 211-39-63.

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ИСТОЧНИК KP.RU