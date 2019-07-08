2019-07-08T12:48:04+03:00
Происшествия

В Красноярском крае 15-летний подросток погиб от удара током

Школьник влез на крышу трансформаторной будки
Ася ЖУКОВА
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В Красноярском крае 15-летний подросток погиб от удара током.В Красноярском крае 15-летний подросток погиб от удара током.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Иланском районе Красноярского края 15-летний подросток погиб от удара током. Школьник забрался на крышу трансформаторной будки, рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по региону.

Трагедия случилась вечером 4 июля в полутора километрах от села Далай. Девятиклассник вместе с дедом отправился косить траву. Когда управились, отпросился погулять. Залез на подстанцию и случайно задел провода. Погиб практически сразу…

Следователи возбудили по факту уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Осмотрено место гибели подростка, опрошены свидетели, назначена экспертиза. Устанавливается организация, которой принадлежит будка.

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Тот летний день четыре года назад Денис запомнил навсегда. С пацанами из своего поселка под Красноярском играл неподалеку от трансформаторной будки. И так увлекся, что вкарабкался наверх. А потом – страшный удар и темнота. Очнулся уже в больнице, после операции. Тогда и узнал: из-за мощного удара током лишился обеих рук. А было ему только 9 лет (Подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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