СЕГОДНЯ 12:20 2019-07-08T12:20:18+03:00

Расстреливающий птиц из пистолета мужчина попал на камеру в Красноярске. Фото, видео: Наш город Красноярск.

Полицейские уже установили, кто он [фото, видео]

Изменить размер текста: A A

Во дворе краевой больницы Красноярска очевидцы сняли мужчину, расстреливающего птиц из пистолета. Такой пост появился в понедельник, 8 июля, в паблике «Наш город Красноярск». По словам свидетелей, все происходило по адресу улица Партизана Железняка,3П. Якобы мужчина с пистолетом ходил у здания и прицельно палил в птиц. Причем на глазах у персонала.

- Герой! – обрушились соцсети на «стрелка». – Птицы, кошки, а потом кто – может быть, дети?

Из пушки по воробьям.Видео паблика "Наш город Красноярск".

Между тем в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск пояснили:

- Личность мужчины уже установлена. Правда, пистолет у него не травматический, а пневматический. Тем не менее по факту начата проверка. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.

Целился и палил? Или выстрелов не было? Фото, видео: Наш город Красноярск.

По данным наших коллег из Newslab, стрелявший – грузчик пищеблока, работающий в больнице.

- Сам факт стрельбы не подтвержден, - говорят в пресс-службе краевой больницы. - Выстрелов никто не слышал. Как рассказал сам мужчина, он просто показывал друзьям «воздушку». Ему грозит штраф и дисциплинарное взыскание от руководства.

ИСТОЧНИК KP.RU