Расстреливающий птиц из пистолета мужчина попал на камеру в Красноярске
Во дворе краевой больницы Красноярска очевидцы сняли мужчину, расстреливающего птиц из пистолета. Такой пост появился в понедельник, 8 июля, в паблике «Наш город Красноярск». По словам свидетелей, все происходило по адресу улица Партизана Железняка,3П. Якобы мужчина с пистолетом ходил у здания и прицельно палил в птиц. Причем на глазах у персонала.
- Герой! – обрушились соцсети на «стрелка». – Птицы, кошки, а потом кто – может быть, дети?
Из пушки по воробьям.Видео паблика "Наш город Красноярск".
Между тем в пресс-службе МУ МВД России «Красноярское» корреспонденту «Комсомольской правды» - Красноярск пояснили:
- Личность мужчины уже установлена. Правда, пистолет у него не травматический, а пневматический. Тем не менее по факту начата проверка. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
Целился и палил? Или выстрелов не было? Фото, видео: Наш город Красноярск.
По данным наших коллег из Newslab, стрелявший – грузчик пищеблока, работающий в больнице.
- Сам факт стрельбы не подтвержден, - говорят в пресс-службе краевой больницы. - Выстрелов никто не слышал. Как рассказал сам мужчина, он просто показывал друзьям «воздушку». Ему грозит штраф и дисциплинарное взыскание от руководства.
ИСТОЧНИК KP.RU