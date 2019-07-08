Строить рулежную дорожку в аэропорту Красноярска начнут в июле

СЕГОДНЯ 11:38 2019-07-08T12:38:18+03:00

Сдать объект предполагается уже в 2020-м году

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Строительство новой рулежной дорожки в аэропорту Красноярска начнется уже в конце июля. А завершится в 2020-м году, сообщил председатель краевого правительства Юрий Лапшин.

Ориентировочный срок окончания работ – осень следующего года. Уже подсчитано: запуск магистральной «рулежки» позволит увеличить пропускную способность воздушной гавани в 2,5 раза. Количество взлетов/посадок вырастет с 12 до 25-26 в час.

На строительство дорожки потребуется 1,9 миллиардов рублей. 600 миллионов выделят уже в ближайшее время. Средства поступят из федерального бюджета.

Напомним, аэропорт Красноярск (раньше носивший название «Емельяново») работает с 1980 года. С 1993 года принимает/отправляет зарубежные рейсы. В конце 2017 года тут открылся новый современный терминал площадью в 58 тысяч квадратных метров.

У «Аэрофлота» есть планы создать здесь авиахаб (транспортный узел). Благодаря этому годовой поток пассажиров аэропорта в Красноярске может увеличится до миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU