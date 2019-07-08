Подпольного оружейника из Енисейска накрыла ФСБ

СЕГОДНЯ 07:40 2019-07-08T07:40:25+03:00

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Подпольного оружейника из Енисейска (Красноярского края) обезвредили сотрудники ФСБ. Об этом случае рассказали в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, один из местных жителей промышлял тем, что переделывал огнестрельное оружие. Несколько «стволов» и боеприпасы хранил у себя в квартире.

Однако на след оружейника вышли оперативники управления. При обыске в доме подозреваемого обнаружили целый арсенал: пистолет системы «Макарова», переделанный из светошумового марки «МР-371», помповое ружье, большое количество патронов. Кроме того, прямо в квартире стояли станки и инструмент для переделки оружия.

Наказание - три года условно . Фото: пресс-служба УФСБ.

В итоге на «мастера» завели сразу пять дел: одно за «Незаконное хранение и сбыт оружия» и еще четыре за «Изготовление». Максимальное наказание по первой статье – три года лишения свободы. По второй пять. К тому же у него уже была судимость. Однако суд оказался лояльным. Мужчину признали виновным, но дали ему три года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU