Любимым месяцем для свадеб у красноярцев стал август

СЕГОДНЯ 06:33 2019-07-08T06:33:30+03:00

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8 июля красноярцы (и, разумеется, не только) отмечают День семьи, любви и верности. В честь праздника сотрудники Красноярскстата решили поделиться любопытной статистикой за 2018-й год.

Итак, жители Красноярского края предпочитают отправляться к алтарю летом. Любимым месяцев для свадеб у нас остается август. Оно и понятно: жара спадает, погода комфортная. Так что именно на август пришлось наибольшее количество браков - 3014. Немного отстает июль – 2472, и на третьем месте июнь - 2414 браков.

Интересно, что мужчины чаще женятся в возрасте 25-34 года, таких сразу 50%! Столько же женщин вступает в брачный союз, когда им 20-29 лет. Впрочем, возраст для свадьбы не помеха. 441 мужчина и 256 женщин расписались в возрасте 60 лет и больше.

В 2018-м году в крае родились 33 527 малышей. Это 17 256 мальчиков и 16 271 девочка. 74% детей появились на свет у родителей, состоящих в браке.

К слову, в прошлом году у нас было зарегистрировано 19 069 союзов (это меньше, чем за предыдущий период, в 2017-м браков было 22 795). Из них 15 441 – в городах и 3 628 – в сельской местности. В первый раз поженились 13 012 мужчин и 12 590 женщин.

Всего количество браков на 1000 человек населения в 2018-м составило 6,6. А в 2017-м (для сравнения) – 7,9.

ИСТОЧНИК KP.RU