Мировое соглашение с кредиторами заключил экс-владелец «Сибмоста»

СЕГОДНЯ 04:11 2019-07-08T04:11:34+03:00

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Бывший совладелец «Сибмоста» Владислав Кошкин заключил с кредиторами мировое соглашение. Напомним, это крупная компания из Новосибирска с филиалами во многих регионах построила в Красноярске Николаевский мост, развязку на Калинина – Брянской.

Три года назад в отношении «Сибмоста» начали процедуру банкротства. Общая сумма долга равнялась 6 миллиардам рублей. Впрочем, компанию банкротом не признали. А поручители по кредитам, выданным «Сибмосту», Владислав и Альберт Кошкины продали свою долю за копейки (в буквальном смысле).

С Владислава Кошкина кредиторы требовали 6,6 миллиардов рублей. И весной нынешнего года арбитражный управляющий бизнесмена предложил им мировое соглашение.

В течение трех лет обещалось выплатить только 45% от общей суммы долга. Тем не менее такие условия кредиторов устроили. И 5 июля было заключено мировое соглашение.

ИСТОЧНИК KP.RU