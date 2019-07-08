2019-07-08T03:30:54+03:00
Происшествия

Если увидите, побудьте с ней до приезда родных! В Канске пропала бабушка с потерей памяти

Ее нет дома уже четвертые сутки
Ася ЖУКОВА
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В Канске пропала бабушка с потерей памяти. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.В Канске пропала бабушка с потерей памяти. Фото: Поиск пропавших детей - Красноярск.
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В Канске Красноярского края ушла из дома и не вернулась 88-летняя бабушка. Ее зовут Анна Борисовна Капустинская, родные ничего не знают о ней уже четвертые сутки, сообщили в группе «Поиск пропавших детей – Красноярск».

- Бабушка ушла из дома (на улице Куйбышева,12) еще 4 июля в период с 17 до 18 часов, - уточняют волонтеры. – Она страдает потерей памяти. Но имя свое назвать может.

Приметы: рост 150-155 сантиметров, худенькая, голубые глаза, седые волосы до плеч.

Особые приметы: сутулится.

Была одеты: черные штаны, темный пиджак, белый вязаный берет.

При себе имела: трость.

Очень просим: если вы увидите Анну Борисовну, остановитесь! Позвоните волонтерам или в полицию. Побудьте с ней до приезда родных, пожалуйста.

Звоните: 8 (39161) 4-20-01 (полиция, Канск) или 8 (950) 99-66-066 (волонтеры, круглосуточно).

ИСТОЧНИК KP.RU

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