В центре Красноярска загорелся бар: пожарные начали выламывать двери

СЕГОДНЯ 17:46 2019-07-07T17:46:11+03:00

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В центре Красноярска загорелся бар. Об этом «Комсомольской правде»-Красноярск сообщили очевидцы. Здание находится на Диктатуры пролетариата, 32, в глубине двора, рядом с торговым комплексом «Эдельвейс». По предварительной информации произошло небольшой задымление.

На место приехали сначала три пожарных расчета, затем прибыли еще две спецмашины. Однако попасть внутрь двухэтажного здания бара им оказалось проблематичным. Поэтому спасатели начали выламывать двери бара и пытались тушить с крыши здания. В это время во дворе собралось много народу, чтобы посмотреть на происходящее. Отсутствие припаркованных машин облегчало пожарным работу.

Подробнее о том, что произошло в центре города и что стало причиной задымление, станет известно позднее. "Комсомольская правда"-Красноярск следит за развитием событий.

Пожарные пытались тушить здание с крышиФото: Вадим МАЦНЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU