СЕГОДНЯ 11:14 2019-07-07T11:14:15+03:00

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Тува примет детей из Иркутской области, пострадавших от наводнения. Об этом глава республики Шолбан Кара-оол сообщил на своих страницах в социальных сетях: «Мы не можем оставаться в стороне, ведь мы сибиряки. С коллегами договорились принять к себе детей из семей пострадавших. Устроим их за свой счет в летние оздоровительные лагеря, пока не решится вопрос с жильем. Надеюсь, что общественные организации нас поддержат».

В министерстве образования Тувы дорбавили, что совместно с министерством труда выделяют 20 путевок в оздоровительный лагерь «Юность». Дети приедут сюда уже 15 июля и по желанию смогут провести одну или две смены.

Также глава региона поделился опасениями по поводу продолжающихся дождей, из-за которых поднимается вода в реках республики. Муниципалитеты и спасатели ежедневно мониторят ситуацию с паводками и информируют население.

ИСТОЧНИК KP.RU