2019-07-07T10:29:38+03:00
Происшествия

В столице Хакасии в парке культуры и отдыха утонул 16-летний подросток

Еще одного утонувшего вытащили из реки
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В столице Хакасии в парке культуры и отдыха утонул 16-летний подростокВ столице Хакасии в парке культуры и отдыха утонул 16-летний подростокФото: Мария ЛЕНЦ
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В столице Хакасии Абакане утонул 16-летний подросток. Как рассказали «Комсомольской правде»-Красноярск в пресс-службе хакасского следкома, 4 июня вечером парень вместе с друзьями пришел в парк культуры и отдыха, чтобы искупаться в водоеме. Переплывая реку в запрещенном для купания месте, подросток пропал из виду. Вскоре приятели заметили его отсутствие, обратились за помощью к спасателям. Тело парня обнаружено в нескольких метрах от берега водоема.

И второй случай произошел на реке Ташеба в тот же день. 74-летний мужчина отдыхал вместе с родными. В нетрезвом виде решил искупаться, но не рассчитал свои силы и утонул. Тело нашли родственники недалеко от берега.

Следственный комитет сейчас проводит проверку по обоим случаям. Выясняются обстоятельства трагедий. Затем будет принято решение, возбуждать уголовное дело или нет. Добавим, что в этом сезоне в Хакасии уже погибло двое детей, а в 2018 году таких случаев было 6.

ИСТОЧНИК KP.RU

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