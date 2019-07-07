2019-07-07T10:01:01+03:00
Общество

Рассыпающиеся бордюры в Красноярске проверяет прокуратура

Подрядчики должны заменить их за свой счет
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
Поделиться:
Рассыпающиеся бордюры в Красноярске проверяет прокуратураРассыпающиеся бордюры в Красноярске проверяет прокуратураФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

Рассыпающиеся за считанные месяцы бордюры проверяет красноярская прокуратура. О результатах проверки «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. В 2017-2018 годах УДИБ заключил с тремя подрядчиками договора на замену бортового камня. «СибСтройКом» проводил работы в Центральном и Октябрьском районах. За брак с компании была взыскана неустойка через суд, кроме того, требования устранить дефекты никто не отменял.

СПК «Сфера» занималась частичной заменой бордюр на улице Водопьянова в 2018 году. В марте этого года заказчик проверил участок и обнаружил: в районе дома № 12 бордюры уже раскрошились. Подрядчик отреагировал быстро и в рамках своих гарантийных обязательств их заменил.

А вот «Сибагропромстрой», который минувшим летом менял бордюры на улице Молокова, до сих пор не заменил разрушившиеся. Прокуратура выписала предписание УДИБу – за то, что не проконтролировал должным образом своего заказчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тува примет детей из Иркутской области, пострадавших от наводнения
В столице Хакасии в парке культуры и отдыха утонул 16-летний подросток
В ночной аварии в Красноярске по вине пьяного водителя погиб пассажир
Жительница Норильска заплатила 50 тысяч рублей за телефонный разговор с мошенницей
В Красноярском крае приняли законопроект о помощи обманутым дольщикам
Пилота Аэрокобры, разбившегося во время Великой Отечественной под Красноярском, похоронили с воинскими почестями
Не понравилась парковка. Красноярца ждет суд за поджог чужого автомобиля
Москитные сетки не помогают. Полчища жуков-дровосеков терроризируют Лесосибирск
Вместо селфи - погром! В интернет попало видео, как мать и двое детей громят альпийскую горку в красноярской школе
Титов рекомендовал губернатору Красноярского края кандидатуру на пост регионального бизнес-омбудсмена
«Все было хорошо, но неожиданно она впала в кому»: красноярка умерла после укуса клеща
Пострадавшим от паводка в Канске семьям выплатят по 50 тысяч рублей
В Красноярском крае школьник подстрелил товарища на тренировке
В Красноярске возле построенного «Реставрацией» на склоне дома появились трещины в асфальте
В Красноярске пройдет концерт-трибъют «Легенды русского рока»
В Красноярске будут судить высокопоставленного полицейского
В Красноярске пешеход попал под трамвай