Рассыпающиеся бордюры в Красноярске проверяет прокуратура

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-07T10:01:01+03:00

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Рассыпающиеся за считанные месяцы бордюры проверяет красноярская прокуратура. О результатах проверки «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе ведомства. В 2017-2018 годах УДИБ заключил с тремя подрядчиками договора на замену бортового камня. «СибСтройКом» проводил работы в Центральном и Октябрьском районах. За брак с компании была взыскана неустойка через суд, кроме того, требования устранить дефекты никто не отменял.

СПК «Сфера» занималась частичной заменой бордюр на улице Водопьянова в 2018 году. В марте этого года заказчик проверил участок и обнаружил: в районе дома № 12 бордюры уже раскрошились. Подрядчик отреагировал быстро и в рамках своих гарантийных обязательств их заменил.

А вот «Сибагропромстрой», который минувшим летом менял бордюры на улице Молокова, до сих пор не заменил разрушившиеся. Прокуратура выписала предписание УДИБу – за то, что не проконтролировал должным образом своего заказчика.

ИСТОЧНИК KP.RU