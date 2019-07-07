2019-07-07T08:59:45+03:00
Происшествия

В ночной аварии в Красноярске по вине пьяного водителя погиб пассажир

Автомобиль перевернулся на крышу
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ
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В ночной аварии в Красноярске по вине пьяного водителя погиб пассажир. Фото: "ЧП-Красноярск"В ночной аварии в Красноярске по вине пьяного водителя погиб пассажир. Фото: "ЧП-Красноярск"
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В ночной аварии в Красноярске по вине пьяного водителя погиб пассажир. Судя по видео с камер уличного наблюдения, которое опубликовано в группе «ЧП-Красноярск», трагедия произошла около часу ночи на пересечении улиц Октябрьской и 78-й Добровольческой бригады. Установлено, что автомобиль «Тойота» направлялся в сторону Взлетной, но на перекрестке его занесло на обочину, вследствие чего он перевернулся на крышу.

Очевидцы бросились на помощь к тем, кто находился в автомобиле. Известно, что один из пассажиров погиб на месте от полученных травм. Поначалу была информация, что водитель с места ДТП скрылся, но потом в ГИБДД уточнили, что 24-летнего водителя и второго пассажира доставили в больницу. Водитель был пьян.

Остается напомнить, что совсем недавно вступил в силу закон, который ужесточает наказание за ДТП с пострадавшими, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Теперь это приравнивается к непредумышленному убийству. Так что молодой человек может провести в колонии более десятка лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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