Жительница Норильска заплатила 50 тысяч рублей за телефонный разговор с мошенницей

СЕГОДНЯ 06:58 2019-07-07T06:58:11+03:00

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Жительница Норильска пообщалась с мошенниками и лишилась 50 тысяч рублей. Злоумышленники действовали по давно известной схеме, но потерпевшая почему-то не поняла подвоха. Подробности «Комсомольской правде»-Красноярск рассказали в пресс-службе краевой полиции.

В дежурную часть с заявлением обратилась 29-летняя девушка. Ей позвонила с неизвестного номера женщина, представилась сотрудницей службы безопасности банка. Предупредила, что банковский счет норильчанки в опасности, его хотят взломать, деньги похитить и так далее. Чтобы уберечь свои деньги, девушка должна была сообщить коды, которые пришли ей на СМС. Перепугавшись, потерпевшая так и сделала и в результате получила настоящее сообщение из настоящего банка, что с ее счета списано 50 тысяч рублей. А звонившей лже-сотрудницы и след простыл.

Сейчас полиция проводит комплекс мероприятий, чтобы установить круг лиц, причастных к преступлению. И напоминают в очередной раз: никогда не делайте то, что говорят незнакомые лица. Банки никогда не звонят своим клиентам (ну, разве чтобы предложить очередной кредит). Возникли вопросы – лучше обратитесь в банк лично.

ИСТОЧНИК KP.RU