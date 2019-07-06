Не понравилась парковка. Краснояреца ждет суд за поджог чужого автомобиля

СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-06T10:49:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Неподалеку от торгового центра в Советском районе стоял отечественный автомобиль. Никому не мешал, кроме крепко пьяного 45-летнего мужчины. Ему не понравилось, как припаркована машина, и он поджег автомобиль, сообщает пресс-служба полиции. Свои действия в дальнейшем он объяснял алкоголем.

- В результате пожара автомобиль был полностью уничтожен, - говорят полицейские. - Своими незаконными действиями злоумышленник причинил потерпевшему материальный ущерб на сумму 20 тысяч рублей.

Известно, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом - был судим за имущественные преступления. И хоть ущерб владельцу сравнительно небольшой, проблемы у преступника серьезные. На него завели уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений. Теперь его ждет суд. Жителю Красноярска грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU